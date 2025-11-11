Умный дом Sber и «Уфанет» сделали доступным голосовое управление домофонами для более чем 2,7 млн российских домохозяйств

Компания SberDevices, разработчик решений умного дома Sber, и оператор связи «Уфанет» запустили услугу управления домофоном с помощью голосовых команд. На старте она доступна в семи регионах России и охватывает более 2,7 млн домохозяйств в многоквартирных домах, оборудованных умными домофонами «Уфанет».

Интеграция домофонов «Уфанет» в систему умного дома Sber позволяет жителям домов с домофонами от оператора связи открывать подъездные двери дистанционно, не отрываясь от домашних дел. Теперь управление домофоном доступно через интеллектуальные колонки Sber с «ГигаЧат». Активация голосового управления осуществляется в мобильном приложении «Салют», после чего двери будут открываться по команде «Салют, открой дверь».

Эта инициатива стала первым массовым внедрением подобного сервиса в России, отмечают в SberDevices. Ранее похожие проекты работали лишь в пилотном режиме и ограничивались единичными объектами. Услуга управления домофоном при помощи голоса объединяет умную квартиру и умное здание, делая проживание ещё комфортнее.

В будущем компании планируют выводить видеопоток с домофонов «Уфанет» на экраны телевизоров на ОС «Салют ТВ». Это даст пользователям возможность наблюдать за придомовыми территориями и подъездами прямо с экрана и обеспечит ещё большую безопасность.