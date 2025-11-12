«МегаФон» улучшил сотовую связь в Урейске Забайкальского края

Более стабильная мобильная связь и интернет без помех стали доступны на большей территории для жителей Урейска в Забайкальском крае. Специалисты «МегаФона» провели работы на сетях второго и четвёртого поколения, что позволило увеличить дальность сигнала и снизить нагрузку на оборудование.

Жители сельских территорий в Забайкальском крае за последние пять лет стали «качать» в три раза больше мобильного трафика, обогнав по этому показателю городское население. После проведённой модернизации абонентам в Урейске стало удобнее выходить в Сеть, общаться с близкими в мессенджерах, листать соцсети, пользоваться онлайн-банкингом и государственными услугами. Инженеры оператора активировали дополнительный низкочастотный слой 4G, тем самым усилив дальность сигнала и расширив покрытие сети в селе.

По результатам замеров, скорость мобильного интернета в Урейске достигает 50 Мбит/с. Этого вполне хватит, чтобы с комфортом загружать интернет-страницы и видео, скачивать файлы и приложения.

Несмотря на развитие сетей LTE, в небольших населённых пунктах продолжает играть важную роль 2G. Улучшенное оборудование обеспечило более чёткий приём и надёжную работу базовых сотовых сервисов. Местные жители могут использовать голосовую связь в любое время как дома, так и на улице, моментально получать SMS-уведомления и без труда вызывать экстренные службы.