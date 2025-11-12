CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС развернула сеть LTE в экокурорте «Кука»

МТС обеспечила устойчивое покрытие мобильной сети на территории старейшего бальнеологического санатория «Кука» в Забайкальском крае. Сверхчеткая связь и скоростной мобильный интернет МТС доступен на всей территории экокурорта, известного в Забайкалье и за его пределами благодаря оздоровительным процедурам и источнику минеральной воды. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Экокурорт «Кука» называют еще «маленькой Швейцарией» Забайкалья. Расположенный в 70 километрах от краевой столицы Читы, забайкальская здравница предлагает более 20 лечебно-оздоровительных программ, кемпинг, экскурсии по экомаршрутам. Минеральная вода «Кука» известна целебными свойствами с XIX века, она содержит большое количество разных микроэлементов и уникальна тем, что на выходе из источника ее температура составляет 3°C, поэтому для лечения вода подогревается в разных температурах. Благодаря сети МТС посетители санатория смогут помимо лечебных процедур добавить в программу отдыха просмотр любимых сериалов в онлайн-кинотеатре, чтение электронных книг, а также общение с друзьями в социальных сетях.

Большой популярностью у гостей санатория пользуются не только оздоровительные процедуры, но и отдых. На 26 гектарах хвойного леса расположены водоемы с пляжной зоной, спортивные и детские площадки, СПА-центр и экотропы различной протяженности и сложности. Сеть МТС позволит отдыхающим пользоваться привычными цифровыми сервисами, делиться в мессенджерах впечатлениями и публиковать селфи.

«В развитии телеком-инфраструктуры в Забайкалье, мы уделяем также большое внимание популярным туристическим локациям и маршрутам. Санаторий «Кука» один из таких, только за прошлый год курорт посетили более 12 тыс. человек. Теперь сотрудники и многочисленные туристы могут отдыхать, проходить оздоровление и быть всегда на связи с МТС, а жители села Кука пользоваться сервисами госуслуг, удаленно учиться, работать или вести бизнес-проекты», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Билайн внедряет ИИ для блокировки мошеннических звонков и смс

«Яндекс» внедрил в Институт востоковедения ИИ, который работает с документами в 100 раз быстрее человека

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Операторы связи добились от энергетиков снижения тарифов, но все равно остались недовольны

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

В серийное производство пошли отечественные базовые станции на замену Nokia и Ericsson

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/