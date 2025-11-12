МТС ускорит отключение сетей в 2026 г.: доля 3G телефонов упала в России до 1,4%, а пользователей 3G-интернета – до 0,6%

МТС проанализировала данные по использованию в своей сети старых телефонов 3G-only без LTE: сегодня доля их пользователей в России составляет 1,4%, а доля выходящих в интернет с таких устройств - всего 0,6% от общей абонентской базы МТС. Это позволит компании ускорить перевод частот 3G в LTE и отключить большую часть оставшихся базовых станций третьего поколения в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для сравнения, в конце 2024 г. 3G-only телефонами и смартфонами пользовались 1,8% абонентов МТС, в конце 2023 г. – 2,4%. Передача данных на этих устройствах работала у 0,8% и 1% абонентов соответственно. 3G устройства замещаются LTE смартфонами и планшетами – их доля в общей абонентской базе выросла к настоящему моменту до 89,7% с 88,2% в конце 2024 г. и с 85,8% в конце 2023 г.

По мере сокращения парка 3G телефонов МТС отключает сети устаревшего стандарта UMTS (3G) и переводит высвободившиеся частоты в LTE (4G). Это увеличивает скорости передачи данных на 20-25%, расширяет доступ абонентов к цифровым сервисам и технологии высококачественной передачи голоса VoLTE.

Ускорение отключения

В 2025 г. компания отключит половину из оставшихся в стране на начало года базовых станций 3G: 25% на сегодня выключены, еще 25% будут выведены из эксплуатации к концу декабря. МТС планирует полностью отказаться от стандарта третьего поколения в 2027 г., но падение доли 3G-пользователей позволяет максимально сократить остающиеся площадки 3G уже к концу 2026 г., на 2027 г. останется их незначительное присутствие.

«Количество 3G-only телефонов на руках у наших пользователей сокращается быстрее ожидаемого. В некоторых регионах доля таких абонентов составляет всего полпроцента, а доля дата-генерящих 3G аппаратов без LTE стремится к нулю. С 2023 г. мы начали пилоты по отключению сетей 3G, затем приступили к постепенному отключению целых городов. Судя по обратной связи с клиентами, процесс проходит гладко и практически без жалоб, в том числе благодаря акциям по субсидированию покупки новых устройств», – сказалагенеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«Мы видим, что наша абонентская база 3G практически готова к полному переходу на LTE. Ранее мы планировали постепенно отказаться от 3G к концу 2027 г. Но текущая динамика обновления устройств и позитивный опыт перехода клиентов в LTE говорит в пользу ускорения перевода дефицитного частотного ресурса в 4G и отключения большинства базовых станций третьего поколения в 2026 г. с оставлением на 2027 г. точечного присутствия 3G», – отметила Галактионова.

Проникновение 3G в регионах

На сегодня в лидерах по наименьшему проникновению 3G-only устройств Республика Саха (Якутия) и Республика Дагестан (0,5% и 0,6% соответственно), Сахалинская область, Республика Северная Осетия – Алания, Приморский край (по 0,9%) от общей абонентской базы.

Наибольшая доля 3G-only устройств в Республике Татарстан (2,9%), Тамбовской, Архангельской (по 2,1%), Тверской (2,0%) и Ивановской (1,9%) областях.

В Московском регионе проникновение 3G-only устройств к настоящему моменту сократилось до 1,4% с 1,8% в конце 2024 г. и 2,2% в конце 2023 г.

Города без 3G

На сегодня МТС отказалась от устаревшего стандарта в 35 городах 21 региона России. До конца 2025 г. сети 3G будут отключены в Новосибирске, Сочи и вдоль Черноморского побережья от Красной Поляны до Туапсе (Краснодарский край), городах Азнакаево, Бугульма, Лениногорск (Татарстан), Ессентуки (Ставропольский край). В октябре 2025 г. МТС отказалась от этого стандарта в городах Великие Луки (Псковская область), Златоуст (Челябинская область), Ярославле.

В III квартале 2025 г. базовые станции 3G были отключены в городах Майкоп (Адыгея), Приморско-Ахтарск (Краснодарский край), Аша (Челябинская область), Переславль-Залесский (Ярославская область), Артем (Приморский край), Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), Черняховск (Калининградская область), Чапаевск, Кинель (Самарская область).

В первом полугодии 2025 г. МТС прекратила использование сетей третьего поколения в городах Ревда (Свердловская область), Саяногорск (Хакасия), Усолье Сибирское (Иркутская область), Бердск, Барабинск, Куйбышев (Новосибирская область), Набережные Челны (Татарстан), Нефтекамск (Башкортостан), Новоалтайск (Алтайский край), Суздаль (Владимирская область), Лабинск (Краснодарский край), Дербент (Дагестан).

МТС приступила к отключению 3G в рамках первых пилотных проектов в городах Всеволожск (Ленинградская область), Углич (Ярославская область), Санкт-Петербург и в Ленинградской области в 2023-2024 гг.