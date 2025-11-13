CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Рефарминг «МегаФона» обновил телеком-сеть в районах Хабаровского края

Более высокие скорости передачи данных и стабильное LTE-покрытие теперь доступно пользователям в ряде населенных пунктов Хабаровского края. «МегаФон» выполнил рефарминг на базовых станциях в поселке Высокогорный Ванинского района, Георгиевка и Мухен района Имени Лазо, города Вяземский, а также села Некрасовки Хабаровского района. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Такие работы позволяют перераспределить уже используемые радиочастоты под более современные технологии. В этих населенных пунктах частотный ресурс был задействован в сетях 3G, теперь он переориентирован под связь стандарта LTE. Такой подход увеличивает емкость сети, снижает загруженность базовых станций и улучшает покрытие в зонах с высоким спросом на мобильный интернет.

Для пользователей это обеспечивает более высокие скорости загрузки и передачи данных, стабильную работу онлайн-сервисов, а также возможность бесперебойно пользоваться «тяжелым» контентом — от видеозвонков и стриминга до облачных приложений и онлайн-игр. Кроме того, расширение 4G-инфраструктуры создает условия для широкого внедрения VoLTE — технологии, обеспечивающей кристально чистое качество голосовых вызовов в сети четвертого поколения.

В 2025 г. «МегаФон» реализует программу по перераспределению частот в Хабаровском крае, работы идут как в городах региона, так и в небольших поселках. Такое решение позволяет максимально эффективно использовать доступный частотный ресурс и помогает обеспечить качественную современную мобильную связь. Например, в Советской Гавани и рабочем поселке Хор благодаря проведенным в начале года работам LTE-сигнал стал более устойчивым.

«Благодаря переводу частот из 3G в 4G даже небольшие поселки Хабаровского края получают более стабильный и быстрый интернет. Сейчас многие в селах работают удаленно или развивают небольшой бизнес и стабильный интернет помогает им в этом», — отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

«Яндекс» внедрил в Институт востоковедения ИИ, который работает с документами в 100 раз быстрее человека

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Операторы связи добились от энергетиков снижения тарифов, но все равно остались недовольны

Билайн внедряет ИИ для блокировки мошеннических звонков и смс

В серийное производство пошли отечественные базовые станции на замену Nokia и Ericsson

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/