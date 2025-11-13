CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сириус получил улучшенную LTE‑сеть к международным матчам

В преддверии футбольных товарищеских игры между национальными сборными России и Чили, а также Чили и Перу, «МегаФон» завершил тюнинг телекоммуникационной сети в Сириусе. Теперь жителям и гостям доступны мобильные интернет‑сервисы на скорости до 300 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для того чтобы избежать перегрузок, оператор провёл рефарминг — перевел частоты, задействованные в сетях 3G, в современный стандарт LTE. Сейчас телеком‑оборудование работает в высокочастотном диапазоне, он наиболее эффективен для повышения ёмкости сети. Улучшение качества сети затронуло популярные туристические места Сириуса: олимпийские арены «Шайба» и «Айсберг», автодром, Имеретинскую набережную, «Сочи Парк», а также гостиничные комплексы, расположенные в непосредственной близости от основных локаций.

«В среднем жители и гости Сириуса ежемесячно потребляют порядка 500 Тбайт интернет-трафика. Это говорит о высоком уровне цифровизации территории и растущих запросах пользователей. Поэтому мы продолжаем планомерно усиливать сеть в зоне проведения мероприятий и прилегающих туристических локациях. А обновленная скорость передачи данных позволяет вести прямые трансляции в HD и 4K, оперативно публиковать контент в соцсетях, проводить видеозвонки высокого качества. Болельщики могут делиться впечатлениями в реальном времени, а журналисты — быстро передавать репортажи», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Согласно big data «МегаФона», официальный сайт футбольной площадки «Фишт» продемонстрировал резкий рост посещаемости: пик пришелся на август, когда стало известно о месте проведения матчей. В этот период спрос превысил среднегодовые показатели в 1,5 раза. География интереса впечатляет: помимо жителей южных регионов, активно площадкой интересуются болельщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Новосибирска и Самары.

