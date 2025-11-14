«Билайн Big Data & AI» и «Диасофт» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ-решений на базе ИИ для российского и международного рынков

«Билайн Big Data & AI» – команда, разрабатывающая решения на базе больших данных и искусственного интеллекта (ИИ), и компания «Диасофт» подписали меморандум о сотрудничестве. Партнеры планируют формировать портфель решений, сочетающих ИТ-продукты «Диасофт» и ИИ-сервисы «Билайн Big Data & AI», с целью их последующего продвижения на внутреннем и международном рынках, включая страны СНГ и Юго-Восточной Азии. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Компании намерены создавать интеллектуальные скоринговые системы и модели оценки кредитных рисков на основе более чем 30-летней экспертизы «Диасофт» в автоматизации банковских процессов и экспертизы «Билайн Big Data & AI» в области анализа больших данных и альтернативного скоринга.

Кроме того, команды объединят усилия для разработки программных продуктов для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов корпоративных казначейств и страховых компаний под ключ, в том числе для поддержки принятия решений в области управления ликвидностью, инвестициями и рисками.

В результате сотрудничества планируется обогатить экосистему Digital Q компании «Диасофт» сервисами компьютерного зрения и обработки естественного языка для создания новых каналов взаимодействия с клиентами, например, консультирующих ИИ-агентов. Языковые модели будут адаптированы и дообучены для генерации отчетности, ответов регуляторам и анализа договоров.

«Вместе с «Диасофт» мы будем создавать интеллектуальные решения, меняющие финансовый ландшафт – от скоринга нового поколения до умных ИИ-агентов, выводя их на международный уровень», – сказал Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна».

«Чтобы продемонстрировать эффективность совместных разработок и формировать лучшие практики их внедрения, мы планируем реализовать пилотные проекты с ключевыми клиентами из числа ведущих российских финансовых организаций», – сказал Александр Сахаров, директор по работе с партнерами компании «Диасофт».

Синергия экспертиз в области ИИ и автоматизации бизнес-процессов финансовых организаций позволит партнерам развивать конкурентоспособные отечественные ИТ-решения.