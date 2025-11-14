CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС прокачала сеть к началу сезонных распродаж

МТС установила телеком оборудование и развернула внутреннее покрытие в торговом центре «Энергоплаза». Благодаря проведенным работам сотрудники и посетители центра могут пользоваться качественной связью и скоростным мобильным интернетом даже в дни массовых распродаж, когда наблюдаются пиковые нагрузки на сеть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В период осенних распродаж поток посетителей ТРЦ «Энергоплаза» традиционно растет: множество горожан и гостей Хабаровска приезжают в центр за выгодными предложениями от местных предпринимателей. После проведенной модернизации все гости торгового центра могут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами на повышенной скорости: моментально находить информацию о товарах и акциях, оперативно оплачивать покупки через мобильные банки или вызывать такси прямо из торговых залов.

Для наилучшего приема сети специалисты МТС использовали технологию indoor-покрытия – развернули антенные системы внутри торгового центра, так как из-за конструктивных особенностей подобных зданий сотовый сигнал от внешних базовых станций может быть недостаточно сильным. Стопроцентное внутреннее покрытие мобильным интернетом получили пять этажей торгового центра, в том числе фуд-холл и детский центр.

«Мы планомерно улучшаем покрытие в местах массового скопления людей, и торговые центры — в фокусе нашего внимания. Архитектура таких объектов — железобетонные стены, межэтажные перекрытия, специальные стекла — часто блокирует радиосигнал от внешних базовых станций, создавая «мертвые зоны. Поэтому мы целенаправленно разворачиваем внутренние системы покрытия. Благодаря проведенным работам по усилению LTE, наша внутренняя сеть теперь стабильно работает во всех уголках торгового центра. Там, где раньше внешний сигнал не добивал, теперь справляется наша внутренняя инфраструктура, обеспечивая гостям уверенный прием и высокоскоростной интернет», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

МТС регулярно улучшает качество связи в крупных торговых центрах Хабаровского края. Ранее, скорость мобильного интернета выросла в ТЦ «Юбилейный», внутренним покрытием обеспечен ТРК Brosko Mall, в прошлом году улучшения коснулись ТРЦ «Большая медведица».

