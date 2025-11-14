В выходные – в интернет: жители двух деревень Удмуртии впервые вышли в онлайн

Впервые около 200 жителей в двух деревнях Удмуртии получили доступ к мобильной связи и интернету. «МегаФон» запустил новые телеком-объекты в Иж-Забегалово и Чекерово в Якшур-Бодьинском районе республики. Теперь жители этих населенных пунктов смогут пользоваться различными цифровыми сервисами – от портала «Госуслуги» до онлайн-кинотеатров. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовые станции, запущенные в деревнях Якшур-Бодьинского района, обеспечивают высокую скорость передачи данных до 60 Мбит/с. Этого достаточно для того, чтобы общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть видеоконтент, получать услуги в электронном виде. Абонентам оператора также стали доступны звонки через современную технологию VoLTE с более чистой передачей голоса.

Востребованность услуг связи, как голосовых, так и передачи данных, подтверждает статистика оператора. С начала работы телеком-оборудования абоненты проговорили около 200 часов и скачали объем трафика, сравнимый с отправкой 32 тысяч фотоснимков. При этом наибольшей популярностью онлайн-сервисы пользуются в выходные дни – субботу и воскресенье.

«Благодаря запуску новых объектов инфраструктуры решение повседневных задач для жителей республики становится быстрее и удобнее, тем самым повышается и качество жизни. Несмотря на развитие сетей связи, до сих пор для жителей небольших поселений появление стабильного сигнала и скоростного мобильного интернета становится настоящим событием, открывающим доступ к новым возможностям и услугам», – отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Строительство базовых станций реализовано в рамках республиканской программы «Сельсовет».