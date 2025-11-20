CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» обновил сеть в Тосненском районе

Благодаря новому оборудованию связи мобильный интернет в малых населенных пунктах области стал быстрее в среднем на 30%, а стабильность сигнала ощутимо выросла, даже внутри помещений. Инженеры «МегаФона» разместили новые базовые станции в деревнях Бабино, Трубников Бор и поселке Шапки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты «МегаФона» запустили новые объекты связи с агрегацией средне- и высокочастотных диапазон LTE. Это позволило увеличить пропускную способность и обеспечить более уверенный прием сигнала не только на территории поселков, но и на протяженных участках трасс, проходящих вблизи населенных пунктов.

Обновленная сеть стала опорой и для «умных» технологий, которые все активнее входят в загородный быт. Сильный и стабильный LTE-сигнал позволяет удаленно управлять системами отопления, видеонаблюдения и другими умными гаджетами — особенно актуально это в преддверии зимних холодов, когда надежность таких систем напрямую влияет на комфорт и безопасность.

«Мы хотим, чтобы жители малых поселков чувствовали ту же уверенность в качестве связи, что и жители больших городов. В преддверии зимы особенно важно, чтобы умные устройства и онлайн-сервисы работали стабильно — это вопрос комфорта и безопасности. Мы продолжим развивать сеть в Ленинградской области, чтобы связь оставалась надежной опорой для людей», — отметил директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Денис Трофимчук.

