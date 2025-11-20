Среди калининградских компаний вырос спрос на видеоаналитику

Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на системы видеонаблюдения в Калининградской области. Количество запросов на такие решения за девять месяцев 2025 г. выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший рост демонстрируют строительные компании – более 55% год к году. Предприятия автопрома также стали активнее внедрять системы видеонаблюдения для мониторинга производственных процессов и оптимизации работы персонала (+46%). Сфера торговли показала рост на 33%, что связано с усилением контроля за складскими и торговыми площадками. В образовательных учреждениях интерес вырос на 23%, объясняется повышением требований к безопасности и автоматизацией контроля доступа в помещения.

Наибольший спрос в регионе отмечается на облачные системы с видеоаналитикой, которые можно гибко настраивать и масштабировать в зависимости от потребностей конкретного бизнеса. Такие решения эффективно интегрируются в различных сегментах для изучения поведения клиентов, мониторинга и оптимизации бизнес-процессов, реализации маркетинговых и управленческих задач.

«В этом году мы наблюдаем значительный прирост запросов на решения для организации видеонаблюдения от предприятий из различных отраслей в Калининградской области. Основная цель клиентов – это, безусловно, обеспечение безопасности. Кроме того, всё чаще компании внедряют комплексные решения, которые помогают отслеживать процессы, оптимизировать работу сотрудников и улучшать клиентский сервис», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.