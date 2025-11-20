CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Телеком Цифровизация Электроника
|

Среди калининградских компаний вырос спрос на видеоаналитику

Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на системы видеонаблюдения в Калининградской области. Количество запросов на такие решения за девять месяцев 2025 г. выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший рост демонстрируют строительные компании – более 55% год к году. Предприятия автопрома также стали активнее внедрять системы видеонаблюдения для мониторинга производственных процессов и оптимизации работы персонала (+46%). Сфера торговли показала рост на 33%, что связано с усилением контроля за складскими и торговыми площадками. В образовательных учреждениях интерес вырос на 23%, объясняется повышением требований к безопасности и автоматизацией контроля доступа в помещения.

Наибольший спрос в регионе отмечается на облачные системы с видеоаналитикой, которые можно гибко настраивать и масштабировать в зависимости от потребностей конкретного бизнеса. Такие решения эффективно интегрируются в различных сегментах для изучения поведения клиентов, мониторинга и оптимизации бизнес-процессов, реализации маркетинговых и управленческих задач.

«В этом году мы наблюдаем значительный прирост запросов на решения для организации видеонаблюдения от предприятий из различных отраслей в Калининградской области. Основная цель клиентов – это, безусловно, обеспечение безопасности. Кроме того, всё чаще компании внедряют комплексные решения, которые помогают отслеживать процессы, оптимизировать работу сотрудников и улучшать клиентский сервис», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создатели Photoshop покупают за $1,9 млрд разработчика ПО с российскими корнями

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI

Масштабный сбой Cloudflare из-за ошибки в файле почти не отразился на России, но нарушил работу X, Spotify, ChatGPT и других ИТ-платформ

В Кремле назвали необходимыми меры по отключению мобильного интернета

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще