CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Усилили левый берег Дона: «МегаФон» улучшил связь в воронежских городах

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в трех городах Воронежской области. Сигнал мобильной связи стал более устойчивым у жителей новостроек, около медицинских учреждений и спортивных объектов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая телеком-инфраструктура расположена в Воронеже, Семилуках и Нововоронеже. Инженеры оператора подобрали такие места для установки базовых станций, чтобы увеличить покрытие как в домах и квартирах, так и на улицах, во дворах — там, где горожане проводят время с детьми, гуляют, занимаются спортом.

В Воронеже мобильный сигнал стал надежнее в микрорайоне Шилово, рядом с поликлиникой №7. Теперь и пациенты, и медперсонал смогут оперативно решать возникающие вопросы, связываться с родными, вызывать такси. Специалисты оператора также запустили новые базовые станции и на левом берегу Дона: для жителей многоэтажных домов в ЖК «Лазурный» и любителей спорта около стадиона «Буран».

В Семилуках покрытие стало уверенным в жилом комплексе «Славяноград», который расположен в непосредственной близости от областного центра. Здесь жители малоэтажных домов получили стабильную мобильную связь для удаленной работы, онлайн-учебы и связи с близкими.

В Нововоронеже новые возможности появились в микрорайоне Северный, где расположен торговый центр «Панорама». Теперь посетители и сотрудники ТЦ могут оплачивать покупки онлайн, сравнивать товары, которые представлены онлайн и офлайн, отправлять список необходимых покупок и новых образов в соцсетях.

«Новые объекты связи в Воронеже, Семилуках и Нововоронеже улучшат качество жизни для тысяч жителей региона. Благодаря уверенному сигналу связи абоненты смогут общаться с родными, оперативно решать рабочие и бытовые вопросы, где бы не находились – дома, на улице или в общественных местах», — сказала директор «МегаФона» в Воронежской области Мария Мамедова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создатели Photoshop покупают за $1,9 млрд разработчика ПО с российскими корнями

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI

Масштабный сбой Cloudflare из-за ошибки в файле почти не отразился на России, но нарушил работу X, Spotify, ChatGPT и других ИТ-платформ

В Кремле назвали необходимыми меры по отключению мобильного интернета

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще