К началу горнолыжного сезона МТС расширила LTE-интернет на склонах «Солнечной долины»

МТС обновила мобильную сеть и запустила дополнительный диапазон частот LTE-1800 в Миасском городском округе. В результате проведенных работ МТС увеличила скорость мобильного интернета LTE более чем на четверть в поселке Сыростан и на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость мобильного LTE-интернета МТС выросла в апарт-отелях ГЛК «Солнечная долина», в кафе и ресторанах, а также вблизи спортивных и оздоровительных объектов: горнолыжных трасс, катка, термальных комплектов, конного центра и других рекреационных локаций. Обновленная сеть МТС обеспечит стабильным интернетом отдыхающих в пиковое время наплыва гостей и нагрузки на инфраструктуру комплекса – в выходные и праздничные дни. Улучшение позволит абонентам загружать фото и видеоконтент в социальных сетях, вести прямые эфиры и продолжать пользоваться привычными интернет-сервисами.

«Мы постоянно улучшаем сеть в популярных местах отдыха южноуральцев и гостей Челябинской области. Миасс и склоны «Солнечной долины» ежегодно привлекают не только местных жителей, но спортсменов из соседних регионов. Несмотря на то, что это круглогодичный курорт, к началу горнолыжного сезона мы дополнительно усилили сеть, чтобы даже в самых удаленных объектах размещения и зонах отдыха, интернет-сервисы всегда оставались доступны», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.