Москвичи превратили новогодние подарки в инвестиции в здоровье

Все больше столичный жителей планируют войти в новый год с полезными привычками, поэтому выбирают в подарок для себя и своих близких спортивные товары. Этой осенью интернет-трафик на сайты профильных магазинов вырос на 10%, а продажи на торговых платформах — почти на 20%, подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов. Об этом CNews сообщили представители МегаФона.

В течение года было зафиксировано несколько всплесков интереса к спортивным товарам. Эксперты отметили рост посещаемости в мае, когда многие готовились к лету и начали выходить на пробежку на улицу, вторая волна интереса была зафиксирована в сентябре с началом делового сезона, а третья пришлась на предновогодний период и время старта активных распродаж.

В этом году многие москвичи стали выбирать новогодние подарки для родственников и друзей заранее и стремиться купить их со скидками во время «черной пятницы». В список самых популярных заказов этого года вошли спорттовары — на популярных маркетплейсах продажи в этой категории выросли сразу на 36% по сравнению с прошлым годом.

В вопросе спортивной подготовки наиболее решительно настроены мужчины — их доля среди посетителей профильных магазинов составляет 60%. Среди возрастных групп лидируют пользователи 35–44 лет — на них приходится 42% всего трафика, далее следуют жители 45–55 лет (21%) и 25–34 лет (18%).

При этом все больше москвичей выбирают домашние тренировки. Наибольшим спросом на торговых онлайн-платформах сейчас пользуются тренажеры для шеи, ног, велотренажеры и виброплатформы, которые помогают заниматься спортом дома в любое удобное время, а также спортивное питание и одежда.

В топ популярных вещей также вошли аксессуары для йоги и фитнеса, спортивная защита и экипировка, товары для велоспорта. Все больше жителей региона считают, что отличным подарком к празднику станут коврик для йоги, спортивная сумка или кроссовки.