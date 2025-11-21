«МТС Банк» развивает сервис поддержки участников ВЭД

ПАО «МТС-Банк» развивает сервис поддержки участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), который позволяет получить бесплатную консультацию по индивидуальному подбору платежного маршрута. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис помогает решить ключевую задачу бизнеса на международном рынке – выбор маршрута платежа. Неправильное оформление или отсутствие необходимых документов – это штрафы и финансовые потери для компаний. Банк учтет специфику и индивидуальные особенности участника ВЭД, подберет оптимальное решение и даст реальную оценку стоимости. Кроме того, банк расскажет подробные шаги по исполнению платежа, чтобы сделать процесс прозрачным и понятным клиенту.

Для получения консультации достаточно оставить заявку на сайте банка. Специалист по ВЭД запросит необходимые документы и определит оптимальный маршрут платежа в соответствии с потребностями конкретного бизнеса. Это особенно актуально для сложного импорта, где нужен индивидуальный подход.