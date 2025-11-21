CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС проложила цифровую дорогу к единственному в мире музею Краслага

МТС сообщила о расширении покрытия сети LTE в Ирбейско-Саянском округе Красноярского края. После установки базовой станции в поселке Тугач более 400 жителей малого населенного пункта получили доступ к скоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам для работы, учебы и отдыха.

Поселок Тугач стал одним из десяти населенных пунктов Ирбейско-Саянского округа, где специалисты МТС установили телеком-оборудование в 2025 г. С начала года сеть появилась также в селах Александровка, Тумаково, Мельничное, Благовещенка, Талое, Кулижниково и Верхняя Уря, а также в деревнях Петропавловка-1 и Каменка. Всего за год цифровой апгрейд получили более четырех тысяч жителей округа. Сеть 4G накрыла все основные социальные объекты, школы и магазины этих населенных пунктов.

«Мы продолжаем реализацию большого проекта по созданию бесшовной цифровой среды в Красноярском крае — в этом году связь МТС пришла в более 120 населенных пунктов региона. Мы целенаправленно развиваем инфраструктуру, чтобы у каждого жителя региона, независимо от места проживания, были равные возможности для работы, образования и общения», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Поселок Тугач широко известен на всю страну благодаря местному музею Тугачинского исправительно-трудового лагеря — одного из пунктов Краслага. Музей под открытым небом создали потомки репрессированных, реконструировав быт заключенных, восстановив бараки и хозяйственные здания, где арестанты жили и занимались лесозаготовкой. По разным данным, число заключённых в Тугачлаге составляло от 2 до 4 тыс. человек.

