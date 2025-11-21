CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком E-commerce
|

Здоровье в подарок: югорчане покупают полезные подарки для себя и близких

Все больше жителей Югры планируют войти в новый год с полезными привычками, поэтому выбирают в подарок для себя и своих близких спортивные товары и одежду. Этой осенью интернет-трафик на сайты профильных магазинов вырос на 10%, а продажи на торговых платформах — на 20%, подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В течение года было зафиксировано несколько всплесков интереса к спортивным товарам. Эксперты отметили рост посещаемости в мае, когда многие готовились к лету и стали выходить на пробежку на улицу, вторая волна интереса была зафиксирована в сентябре с началом делового сезона, а третья пришлась на предновогодний период и время старта активных распродаж.

В этом году многие югорчане стали присматривать новогодние подарки для родственников и друзей заранее и стремиться купить их со скидками во время «черной пятницы». В список самых популярных заказов этого года вошли спортивные товары — на популярных маркетплейсах продажи в этой категории выросли сразу на 36% по сравнению с 2024 г.

В вопросе спортивной подготовки наиболее решительно настроены мужчины — их доля среди посетителей профильных магазинов составляет 58%, на женщин приходится 42%. Среди возрастных групп лидерство принадлежит пользователям 35–44 лет — на них приходится 41% всего трафика, далее следуют жители 25–34 лет (22%) и 45–54 лет (21%).

Все больше югорчан хотят тренироваться в том числе в домашних условиях. Наибольшим спросом на торговых онлайн-платформах сейчас пользуются спортивное питание, одежда и кроссовки, а также тренажёры для шеи, ног, велотренажеры и виброплатформы, которые помогают заниматься спортом в любое удобное время.

В топ популярных вещей также вошли аксессуары для йоги и фитнеса, спортивная защита и экипировка, товары для велоспорта. Многие жители региона считают, что отличным подарком к празднику станут коврик для йоги, спортивная сумка или кроссовки — все то, что будет стимулировать на тренировки и поддержание здорового образа жизни.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США готовятся к высокотехнологической войне. Ставка на ИИ, гиперзвук и лазеры

Литература в опасности. Каждый второй писатель боится, что его заменит ИИ

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

Рынок криптовалют потерял $1,2 трлн всего за месяц

Создатели Photoshop покупают за $1,9 млрд разработчика ПО с российскими корнями

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще