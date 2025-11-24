От звонков до мессенджеров: цифровая жизнь томичей глазами «МегаФона»

Жители Томской области стали заметно активнее пользоваться интернетом и чаще звонить. За последние пять лет объем интернет-трафика вырос на 42%, а голосового — на 15%. Мужчины от 30 до 45 лет чаще выходят в сеть, тогда как женщины этого возраста предпочитают живое общение по телефону. Аналитики «МегаФона» представили цифровой портрет пользователя сотовой связи и рассказали, как изменились мобильные привычки в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывает Big Data оператора, мужчин среди абонентов в Томской области сейчас чуть больше — 52,2%. Почти половину (46%) пользователей составляют миллениалы, которые активно совмещают онлайн-работу, обучение и досуг.

За пять лет значительно увеличилось потребление трафика: если раньше и горожанам, и сельчанам хватало 18 ГБ трафика в месяц, то в 2025 г. потребности стали гораздо выше. Жители городов стали ежемесячно потреблять по 23 ГБ данных, а жители малых поселений — свыше 33 ГБ. Самым «качающим» в регионе населенным пунктом стала деревня Кисловка, расположенная в пригороде Томска.

Серьезно изменились и цифровые предпочтения томичей. Все больше пользователей выбирают отечественные видеохостинги — «VK Видео», Rutube и «Кинопоиск». На них сейчас приходится треть всего интернет-трафика региона, тогда как пять лет назад — лишь 6%. В то же время «VK Видео» стал самым прокачиваемым сайтом. Среди соцсетей и мессенджеров уверенно лидирует Telegram.

Абоненты «МегаФона» в Томской области не только больше смотрят и читают, но и чаще разговаривают по телефону: если в 2020 г. в среднем они общались по 4,5 часа в месяц, то теперь — свыше семи. При этом сельские жители проводят за разговорами на 38% больше времени, чем горожане.

Мобильные привычки влияют и на выбор модели телефона. За последние пять лет у томичей стало почти на 56% больше смартфонов. Самыми востребованными остаются iPhone 11 и 13. В топе также есть модели от Samsung и Huawei.

«Мы видим, как меняются привычки людей и растут ожидания от связи. Сегодня телефон — это не просто средство общения, а часть жизни. Поэтому мы постоянно развиваем инфраструктуру, и расширяем покрытие LTE-сети. Только в этом году мы запустили и улучшили более 160 объектов связи. Благодаря участию в проекте «Устранение цифрового неравенства 2.0» свыше 5 тыс. сельчан впервые получили доступ мобильному интернету и голосовым звонкам «МегаФона». Мы видим результат не в цифрах, а в том, что связь ставится частью повседневного комфорта жителей даже самых удаленных сел в регионе», — отметил директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.