«Ростелеком» провел оптическую магистраль на севере Красноярского края

«Ростелеком» совместно с региональным министерством цифрового развития обеспечил доступ к проводному высокоскоростному интернету для жителей сразу нескольких северных населенных пунктов Красноярского края. Волоконно-оптическая сеть (ВОЛС) впервые появилась в Сергеево, Нижнешадрино, Фомке, Ярцево, Кривляке, Никулино, Зотино, Ворогово, Индыгино и Боре.

Значимый инфраструктурный проект был реализован осенью этого года. Специалисты проложили более 400 км кабеля, чтобы в школах, фельдшерско-акушерских пунктах и сельсоветах появился широкополосный интернет.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома», сказал: «На строительстве магистрали были задействованы три механизированные колонны со спецтехникой: бульдозерами, кабелеукладчиками, гусеничными экскаваторами. Машины и материалы доставляли к месту стройки на грузовых судах по Енисею и на болотоходах по суше. Наш блок технической инфраструктуры успешно справился с организацией логистики, преодолел суровые погодные условия».

В 2026 г. «Ростелеком» приступит к расширению построенной сети по технологии GPON («оптика в дом»). Так у собственников частных домов появится возможность подключить интернет, интеллектуальное видеонаблюдение, интерактивное телевидение Wink и другие услуги.

Олег Шереметьев, глава Туруханского муниципального округа Красноярского края, отметил: «Появление высокоскоростного интернета существенно улучшит качество жизни там, где зима продолжается девять месяцев в году, где нет возможности оперативно обратиться к врачам узкой специальности, сходить в кинотеатр, воспользоваться государственными услугами. Теперь такая возможность есть: образовательные онлайн-сервисы, телемедицина, электронные госуслуги будут доступны и жителям енисейского севера. Надеюсь, что в обозримом будущем ВОЛС продолжит свой тернистый путь еще дальше — в арктическую территорию — и зайдет в Верхнеимбатск, Сургутиху, Верещагино, Бакланиху, Туруханск, Светлогорск и Игарку, где не только людям, но и промышленным предприятиям нужна качественная связь».

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края, сказал: «Масштабный проект по строительству ВОЛС начался в 2024 г. и реализуется за счет краевого и федерального бюджетов. Суммарно за два года оператор проложил на севере края около 600 км кабеля. Теперь перед ним стоит задача переключить со спутника на оптику все социально значимые объекты и базовые станции, что позволит значительно увеличить скорость интернета».