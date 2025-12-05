Сеть магазинов «Жизньмарт» автоматизировала более 300 торговых точек с помощью POS-терминалов «Атол»

Сеть продуктовых магазинов «Жизньмарт», насчитывающая более 300 торговых точек в разных регионах России, завершила этап автоматизации кассовых зон с использованием POS-терминалов «Атол». Решение позволило ускорить обслуживание покупателей, повысить стабильность работы кассовых систем и улучшить визуальную привлекательность торговых точек.

В рамках обновления инфраструктуры компания заменила ранее установленные моноблоки первого поколения на новые модели «Атол» с увеличенным объемом памяти, более высокой производительностью и современным дизайном. По итогам тестирования нескольких производителей компания выбрала решения «Атол» как наиболее надежные и технологичные.

«Жизньмарт» — это продуктовые магазины формата «у дома» нового поколения. Здесь можно приобрести продукты и готовые блюда, заказать доставку домой или в офис, выпить кофе из 100-процентной арабики и перекусить за столиком. Ассортимент построен по принципу «лучший в каждой категории»: 85% товаров выпускаются под собственной торговой маркой, что позволяет компании контролировать качество и минимизировать ценовую конкуренцию с крупными сетями.

Сегодня под брендом «Жизньмарт» работает более 300 магазинов в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Уфе и Новосибирске. Средняя проходимость одной точки — около 400 покупателей в день, а для крупных форматов — до 700 клиентов.