Трафик VoLTE в Московском метрополитене вырос на 38% с августа 2025 года

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал голосовой трафик в столичной подземке и сравнил показатели с данными за август. Трафик 3G с августа по ноябрь вырос на 37%, трафик voice over LTE – на 38% на фоне ограничений на звонки в иностранных мессенджерах.

Т2 подвела итоги увеличения голосового трафика на 11 месяцев 2025 г. в метрополитене Москвы. С начала года показатели 3G в подземке выросли на 40%. При этом по состоянию на ноябрь трафик вырос на 37% по сравнению с августом, на фоне ограничения звонков в иностранных мессенджерах. Наиболее активный рост пришелся на сентябрь – всего за месяц пассажиры стали звонить на 30% больше.

Рост VoLTE в Московском метрополитене с начала года среди абонентов Т2 – 62%. При этом соотношение ноября к августу – 38%. Это означает, что москвичи не только перешли на обычный голосовой трафик, но предпочитают соединение по сети LTE, которое обеспечивает звонок и параллельное пользование мобильным интернетом. Общий прирост голосового трафика по Москве после начала блокировок в августе составил 45%.

Также наблюдается тренд на увеличение потребления интернет-трафика во время поездок – в ноябре показатель увеличился на 20% по отношению к январю. Этот прирост на уровне среднегодовых значений динамики потребления, что обусловлено все большим проникновением цифровых сервисов в образ жизни москвичей.

Андрей Маханьков, технический директор макрорегиона «Москва» Т2, сказал: «В прошлом году мы успешно реализовали проект по внедрению технологии VoLTE в клиентский опыт москвичей. Цифры прироста даже на примере одного столичного объекта показывают, что мы вовремя улучшили способы подключения к голосовому трафику и оказались полностью готовы к введению мер для обеспечения безопасности. С августа на фоне внешних факторов технический департамент особенно сосредоточился над увеличением емкости сети 3G, чтобы соединение абонентов происходило максимально оперативно, без задержек и со стабильно высокой передачей качества голоса».

