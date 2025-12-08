Билайн предложил создать центр совместной разработки ИИ на базе российско-индийских технопарков

В рамках стратегической сессии «Продавай в России: новые горизонты для индийского бизнеса» на Российско-индийском бизнес-форуме в Дели выступила директор департамента продуктового маркетинга Big Data & AI Билайна Нина Матвиенко.

Мероприятие, собравшее более 2300 участников из более чем 1150 компаний двух стран, стало ключевой площадкой для обсуждения путей достижения целевого показателя товарооборота в $100 млрд к 2030 году.

В своем выступлении Нина Матвиенко обозначила цифровизацию и искусственный интеллект как критически важные драйверы экономического роста и основу для технологического партнерства между Россией и Индией.

«Общий рост – основа нашего партнерства. Мы находимся на пороге перехода от экспериментального к повсеместному применению ИИ в бизнес-процессах. Бизнес ждет высокоспециализированных “цифровых сотрудников“, способных работать с внутренними данными компании. В этом мы видим ключевое направление для сотрудничества и готовы обмениваться лучшими практиками», — заявила Нина Матвиенко.

Эксперт Билайна подчеркнула комплементарность потенциалов двух стран: Индия демонстрирует эталон внедрения массовых цифровых сервисов и обладает огромным пулом ИТ-талантов, а Россия накопила глубокую экспертизу в создании комплексных, в том числе промышленных, ИИ-решений.

«Российские компании, включая нашу, уже разработали специализированные решения: ИИ-агентов для управления производством, анализа транспортных потоков, обеспечения безопасности и оптимизации логистики на уровне целых городов и регионов. Индия, обладая опытом быстрой интеграции, может предложить готовые платформенные решения и отраслевую экспертизу, например, в сельском хозяйстве, образовании и финтехе», — добавила Матвиенко.

В числе конкретных инициатив Билайн предложил создание центра совместной разработки ИИ на базе российско-индийских технопарков, диалог по телекоммуникационному оборудованию и интеллектуальным системам управления городской инфраструктурой. Компания также пригласила индийских партнеров принять участие в одной из крупнейших в России премий в области искусственного интеллекта — AI Awards 2026 — для обмена лучшими практиками.

Российско-индийский бизнес-форум организован Фондом Росконгресс, Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI) и Министерством промышленности и торговли Индии. Ключевым событием стала встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Индии Нарендры Моди с представителями деловых кругов двух стран.

