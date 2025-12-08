CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация Техника Импортонезависимость
|

«МегаФон» получит 1500 базовых станций российского производителя Yadro

Телеком-оборудование в рамках контракта «МегаФону» поставит российский производитель Yadro (входит в «ИКС Холдинг»). В случае успешного прохождения полевых испытаний базовые станции будут введены в эксплуатацию на сети оператора. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Поставка оборудования пройдет в два этапа. В рамках каждого из них «МегаФон» получит по 750 базовых станций BTS8100, а также систему управления сетью Yadro NMS, контроллеры и другие необходимые комплектующие.

Базовые станции поддерживают стандарты GSM (2G) и LTE (4G). При этом архитектура оборудования изначально готова к полному развертыванию сети 5G в будущем.

Устройства производителя прошли сертификацию и включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Телеком-оборудование соответствует требованиям регуляторов и поддерживает гибкую адаптацию под различные сценарии эксплуатации — от крупных городских агломераций до удаленных территорий.

«Оборудование Yadro приближается к качеству, необходимому для сетей операторского класса. Возможность взаимодействия с разработчиком напрямую, наличие производственной базы и инженерного центра в России позволяют гибко настраивать конфигурацию продукта под архитектуру сети. Мы планируем провести комплексную проверку базовых станций в различных сценариях, чтобы убедиться в их адаптивности к реальным условиям эксплуатации и масштабируемости под наши задачи», — отметил директор стратегического планирования инфраструктуры «МегаФона» Андрей Константинов.

«Для нашей компании абсолютный приоритет — разработка и производство базовой станции, соответствующей требованиям операторов к оборудованию от поставщиков мирового уровня. Контракт с «МегаФоном» подтверждает зрелость нашей программно-аппаратной платформы и демонстрирует, что отечественная базовая станция обеспечивает нужные параметры стабильности, безопасности и качества для сетей одного из крупнейших мобильных операторов страны», — сказала Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro.

«МегаФон» продолжает внедрять российское оборудование и ПО на своей сети. С начала 2025 г. оператор импортозаместил DWDM-мультиплексоры, повысив гибкость и надежность магистральной линии связи на Дальнем Востоке, а также ускорил доступ пользователей к интернет-ресурсам с помощью отечественных комплексов CGNAT.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Бесследно и таинственно пропал активист борьбы с ИИ

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

В России создан энергосберегающий ИИ, обученный самостоятельно выключаться после работы

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Анонимные SIM-карты живее всех живых. Их продавцов не пугают запреты

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще