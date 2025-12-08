CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Мончегорске усилили сеть LTE

МТС усилила сеть LTE в Мончегорске. Благодаря обновлению телеком-инфраструктуры скорость мобильного интернета LTE выросла более чем на 20% в районе улицы Стахановцев, а также Бредова, расположенной по берегу Мончегубы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели работы по модернизации телеком-оборудования, что повысило стабильность связи и скорость 4G-интернета в районе улицы Стахановцев, которую также называют местным «Арбатом». Здесь находится архитектурная композиция «Город трудовой доблести», это звание было присвоено Мончегорску в 2021 г. На небольшой площади вокруг проводятся городские мероприятия и патриотические встречи. Теперь даже в часы наибольшей нагрузки на сеть жители микрорайона, а также любители пеших прогулок и участники мероприятий смогут пользоваться цифровыми сервисами в полном объеме.

Работы по перераспределению частот также позволили усилить и расширить покрытие сети LTE в районе улицы Бредова. Более быстрая передача данных теперь доступна жителям многоквартирных домов, расположенных по берегу Мончегубы, сотрудникам и посетителям Муниципального архива, а также мончегорского яхт-клуба.

«Оптимизация нашей телеком-инфраструктуры в Мурманской области расширяет границы цифровых возможностей для наших пользователей в регионе. Мы планомерно проводим работы по модернизации оборудования, чтобы мурманчане могли использовать полный спектр онлайн-сервисов без проблем, даже в пиковые часы», – отметила директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Бесследно и таинственно пропал активист борьбы с ИИ

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

В России создан энергосберегающий ИИ, обученный самостоятельно выключаться после работы

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Анонимные SIM-карты живее всех живых. Их продавцов не пугают запреты

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще