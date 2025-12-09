CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

D-Link представила новые аппаратные контроллеры Nuclias Connect DNH-1000 и DNH-3000

Компания D-Link представила новые аппаратные контроллеры Nuclias Connect DNH-1000 и DNH-3000 для централизованного управления сетевой инфраструктурой на базе коммутаторов и точек доступа серии DAP. Новинки поддерживают до 500 и 1500 устройств соответственно и рекомендованы для применения на предприятиях среднего и крупного бизнеса, в ритейле, образовательных учреждениях, медицинских организациях и компаниях HoReCa.

Функциональные возможности новых контроллеров:

Централизованное управление и автоматизация рутинных задач – групповая настройка оборудования по шаблонам, централизованное обновление ПО, мониторинг состояния сотен точек доступа и коммутаторов с помощью единой панели управления.

Автоматическое обнаружение оборудования – контроллер распознает совместимые устройства и применяет к ним необходимые профили конфигурации, что ускоряет развертывание нового оборудования и снижает риск ошибок при настройке.

Управление радиочастотами – автоматический выбор наименее загруженного канала и восстановление зоны покрытия при отказе одной из точек доступа за счет увеличения мощности соседних.

Быстрый роуминг 802.11k/r – плавный переход клиентов между точками доступа без разрывов соединения и задержек.

Гостевой портал с обязательной авторизацией – безопасный доступ к сети Wi-Fi для гостей и сотрудников с возможностью оформления страницы входа в корпоративном стиле.

Расширенное управление коммутаторами – диагностика кабеля, контроль потребления PoE, групповая настройка VLAN, ACL, QoS и других функций коммутаторов через единый интерфейс управления.

Расширенная аналитика трафика – детальная статистика и отчеты для оценки состояния сети и выявления узких мест.

Визуализация сети – загрузка планов помещений с возможностью отслеживания расположения и состояния устройств на схеме.

Гибкое администрирование – поддержка разных уровней доступа администраторов, веб-интерфейс на русском языке, бесплатное мобильное приложение Nuclias Connect для iOS и Android.

В настоящее время линейка оборудования Nuclias Connect включает: аппаратный контроллер DNH-100 (до 100 устройств); внутренние и внешние точки доступа серии DAP c поддержкой стандартов Wi-Fi 6/5; коммутаторы доступа/агрегации/ядра, включая модели с повышенным бюджетом PoE.

Контроллеры DNH-1000 и DNH-3000 предназначены для корпоративных инфраструктур и поддерживают управление до 500 и 1,5 тыс. устройств. Новинки совместимы с коммутаторами уровня доступа DGS-1100V2, DGS-1210, DMS-1250 и линейками уровня агрегации и ядра DXS-1210, DXS-3130 и DMS-3130. Полный список совместимых коммутаторов и точек доступа представлен по ссылке.

Новые контроллеры доступны для заказа у официальных реселлеров D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей: DNH-1000 – $288, DNH-3000 – $432.

