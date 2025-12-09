Нейросеть «Яндекса» помогла волонтерам найти и в 4 раза быстрее очистить от мусора труднодоступные побережья

«Яндекс», ДВФУ и Фонд защитников природы поделились новыми результатами проекта «Чистый берег» по организации уборки морского побережья с помощью нейросетей. Со времени старта проекта в 2024 г. волонтёры очистили от мусора более 50 км труднодоступных заповедных побережий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае. В 2026 г. нейросеть будут использовать еще на шести охраняемых природных территориях в разных частях страны, от Калининграда до Камчатки, для системной уборки и мониторинга состояния берегов, а также в Арктике. Анализ этих данных поможет ученым-экологам разработать новые стратегии борьбы с загрязнением.

Решение разработали эксперты центра технологий для общества «Яндекса» и ML-разработчики «Школы анализа данных» при поддержке ученых ДВФУ. Нейросеть анализирует аэрофотоснимки побережий и классифицирует отходы по шести типам — рыболовные сети, металл, резина, крупный пластик, бетон и древесина — с точностью более 80%. Модель отмечает координаты на «Яндекс Картах», определяет состав и вес мусора, что позволяет волонтёрам и службам экологического контроля оценивать объём работ и формировать команды для очистки территорий. В ходе экспедиций в 2025 г. нейросеть обучили на еще 20 тыс. аэрофотоснимков.

«В этом году география проекта значительно расширилась — к инициативе присоединились новые заповедники и национальные парки, и в 2026 г. мы сможем перейти от разовых уборок к полноценной системной очистке побережий. В этом нам помогают нейросети: они позволяют точнее оценивать масштабы загрязнений, планировать работы и эффективнее распределять ресурсы — и работать в 4 раза быстрее, чем без применения технологий. Мы видим, как нейросети делают экологические проекты более результативными и предсказуемыми, а значит — помогают реально улучшить состояние территорий», — отметил Роман Корчигин, куратор проекта и проектный директор Фонда защитников природы.

«Проблема загрязнения арктического побережья является следствием глобальных экологических процессов. Атлантические течения прибивают мусор к пляжам Земли Франца-Иосифа и Новой Земли, где процессы деградации пластиковых отходов замирают, а скорость накопления отходов растёт. Учёным важно исследовать маршруты перемещения мусора и проводить разведку донных отложений пластика, так как от этого зависит будущее Арктики и Севера и видов, которые там обитают. Применение нейросетей — это ключ к работе исследователей в суровых арктических условиях, где работа затруднена, а ресурсы ограничены и требуют тщательного планирования», — сказал Артём Смолокуров, руководитель движения «Чистый Север — чистая страна».