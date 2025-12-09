CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Навигация
|

Sitronics KT создала электронные навигационные карты Онежского озера

Специалистами компании Sitronics KT (входит в Sitronics Group) завершен второй этап работ на акватории Онежского озера, которые продолжались в течении двух лет и завершились созданием коллекции электронных карт.

В течение 2025 г. были выполнены промеры акватории площадью 4877 кв. км, космическая съемка береговых линий и островов, и по полученным данным двух этапов созданы электронные навигационные карты (ЭНК) Онежского озера – второго по величине пресноводного водоема в Европе и третьего в России.

На картах отображены глубины, обнаруженные навигационные опасности, различные надводные и подводные объекты водоема. Созданные электронные навигационные карты в дальнейшем будут использоваться на техническом флоте «Администрации «Беломорканал», а также судовладельцами и судоводителями посредством электронных картографических систем. Получить ЭНК на Онежское озеро можно будет в ведомственном фонде пространственных данных «Росморречфлота».

Процесс загрузки карт на стационарные и портативные устройства (ноутбуки и планшеты) стал одним из пунктов, который оценивала рабочая комиссия при приемке работ. Для отображения созданных ЭНК было решено использовать картографическую систему ПО «Шкипер», разработанную также специалистами Sitronics KT – ей уже пользуются в четырех Администрациях бассейнов внутренних водных путей.

«Наша компания много лет специализируется на решениях и ИТ-продуктах различной сложности для отрасли судоходства. И для реализации проектов мы зачастую используем уже свои собственные разработки. В данном случае – это автоматизированные промерно-изыскательские и судовые обстановочные комплексы, система удаленной передачи ЭНК, та же картографическая система «Шкипер» и другие. Более того, наши специалисты участвуют и в создании новых, актуальных редакций различных регламентирующих документов для отрасли», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

Электронные навигационные карты создавались в рамках проекта «Карта-Озеро», реализуемого Министерством транспорта РФ. Его целью является проведение съемки рельефа дна озер для картографического обеспечения внутренних водных путей страны. Ранее в рамках него специалисты Sitronics KT создали карты Ладожского озера и рек общей протяженностью более 70 тыс. километров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Россияне создали сверхмощную сетевую карту. Оперативной памяти у нее больше, чем у ноутбука

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

ИИ-пузырь скоро лопнет из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

В российском городе национализированы оператор связи и расчетный центр услуг ЖКХ

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще