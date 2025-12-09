Жители Дагестана стали больше интересоваться культурной жизнью

В октябре и ноябре жители региона использовали на сайтах театров и дворцов культуры на 49% больше дата-трафика, чем в предыдущие месяцы. Особенно жители ждали премьеры Государственного республиканского русского драматического театра им. М. Горького, сообщают аналитики МегаФона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывает big data оператора, в 2025 г. первый пик внимания к интернет-ресурсам культурных учреждений совпал с зимними месяцами, когда театральная жизнь была в самом разгаре. Еще один всплеск наблюдается в октябре — в это время начинаются активные показы нового сезона.

В последние недели пользователи чаще изучали сайт Русского драматического театра, на него приходится больше половины от общего трафика. Далее следует Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы (27%) и Дагестанский государственный театр кукол — около 16% интернет-данных.

«В Дагестане всегда высок интерес к посещению театров, выставок, концертных площадок. Мы стремимся, чтобы наши абоненты могли легко пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами. Дополнительное телеком-оборудование в этом году заработало не только в Махачкале, но и в других культурных центрах региона — Дербенте, Каспийске, Кизляре. Инженеры здесь задействовали сразу средние и высокие диапазоны частот, тем самым обеспечив обширную емкость сети и расширив покрытие», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Выступлениями артистов Дагестана интересуются не только внутри региона, но и за его пределами. Репертуар чаще всего изучают жители Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.