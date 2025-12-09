CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

Жители Дагестана стали больше интересоваться культурной жизнью

В октябре и ноябре жители региона использовали на сайтах театров и дворцов культуры на 49% больше дата-трафика, чем в предыдущие месяцы. Особенно жители ждали премьеры Государственного республиканского русского драматического театра им. М. Горького, сообщают аналитики МегаФона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывает big data оператора, в 2025 г. первый пик внимания к интернет-ресурсам культурных учреждений совпал с зимними месяцами, когда театральная жизнь была в самом разгаре. Еще один всплеск наблюдается в октябре — в это время начинаются активные показы нового сезона.

В последние недели пользователи чаще изучали сайт Русского драматического театра, на него приходится больше половины от общего трафика. Далее следует Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы (27%) и Дагестанский государственный театр кукол — около 16% интернет-данных.

«В Дагестане всегда высок интерес к посещению театров, выставок, концертных площадок. Мы стремимся, чтобы наши абоненты могли легко пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами. Дополнительное телеком-оборудование в этом году заработало не только в Махачкале, но и в других культурных центрах региона — Дербенте, Каспийске, Кизляре. Инженеры здесь задействовали сразу средние и высокие диапазоны частот, тем самым обеспечив обширную емкость сети и расширив покрытие», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Выступлениями артистов Дагестана интересуются не только внутри региона, но и за его пределами. Репертуар чаще всего изучают жители Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Российский рынок генеративного ИИ в 2025 году вырастет в 5 раз и достигнет 58 миллиардов из-за колоссального спроса

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Рынок услуг с использованием БПЛА в России в 2025 году превысил 26 миллиардов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще