Москвичи, иркутяне и красноярцы чаще других посещают Дальний Восток — big data T2

T2, российский оператор мобильной связи, с помощью геоаналитической платформы Big Data проанализировал турпоток в регионах Дальневосточного федерального округа. Объектом исследования стали Сахалинская, Еврейская автономная и Магаданская области, Камчатский, Хабаровский и Приморский края, Республика Бурятия. За десять месяцев 2025 г. эти регионы приняли путешественников из 71 субъекта страны. Преобладающую часть турпотока сформировали жители Иркутской области (69%). В топ-5 регионов, откуда туристы отправлялись на Дальний Восток, вошли также Москва и Московская область (5%), Красноярский край (4%), Новосибирская (2%) и Кемеровская (2%) области. Об этом CNews сообщили представители Т2.

В 2025 г. регионы Дальнего Востока чаще посещали мужчины (55%), чем женщины (45%). Самая активная возрастная группа путешественников – от 35 до 44 лет: на эту категорию пришлось 35% всего турпотока. Чуть реже приезжали гости в возрасте от 45 до 54 лет (25%) и молодежь от 25 до 34 лет (18%).

Самым отдаленным регионом, откуда приехали клиенты T2, стала Калининградская область. Самыми неочевидными стали гости из республик Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия. Из этих регионов на Дальний Восток приехало меньше всего путешественников. Самая высокая туристическая активность наблюдалась в летний сезон (45% от общего турпотока), а пиковым месяцем для поездок стал июль (18% от всего турпотока).

В 2025 г. клиенты T2 поддержали тренд на высокую цифровую активность: абоненты часто пользовались мобильным интернетом и во время путешествий скачали на 13% больше трафика, чем годом ранее. Голосовой трафик при этом показал незначительное снижение год к году (минус 5%), что обусловлено в том числе запуском технологии VoLTE – часть звонков в 2025 г. «перетекла» из сети 2G в сеть LTE.

Во время пребывания на Дальнем Востоке клиенты T2 скачали 925 Тб интернета, что эквивалентно 95 млн фотографий в высоком качестве, а количества использованных туристами минут хватило бы на один непрерывный звонок длиною в 36 лет.

Основываясь на данных о пользовательской активности и росте потребления мобильного интернета, T2 продолжает наращивать сеть на Дальнем Востоке и поддерживать высокий потенциал для развития внутреннего туризма. Куда бы ни отправился абонент T2 – на Халактырский пляж в Петропавловске-Камчатском, Спортивную набережную во Владивостоке или к лежбищу сивучей в Невельске, Т2 уже подготовила в популярных местах туризма и отдыха качественную сеть.



