МТС прокачала сеть LTE в забайкальском селе Хохотуй

ПАО «МТС», цифровая экосистема запустили дополнительное телеком-оборудование в селе Хохойтуй Петровск-Забайкальского округа. Благодаря проведенным работам на всей территории населённого пункта, где проживает более полутора тысяч человек, скорость мобильного интернета в среднем выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили дополнительное телеком-оборудование в небольшом забайкальском селе Хохотуй, расположенном на Транссибирской магистрали и федеральной автодороге «Байкал». Название села происходит по одной из версий от бурятского слова «береза», которых вблизи населенного пункта большое количество. Необычное название позволило селу Хохотуй занять второе место на конкурсе самых смешных названий населённых пунктов, уступив совсем немного лидеру – Мутному Материку из Республики Коми.

Благодаря обновленным скоростям жители села могут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами для отдыха, удаленной работы и учебы, оформления необходимых документов и получения услуг онлайн, а путешествующие по железной или автомобильной дорогам, планировать отдых и узнавать в сети больше об истории Забайкалья и его туристических местах.

«МТС проводит большую работу по развитию телеком-инфраструктуры в Забайкалье, уделяя внимание как крупным городам, так и небольшим населенным пунктам региона. Усиление сети LTE в селе Хохойтуй позволяет обеспечить скоростным мобильным интернетом жителей села, а также многочисленных путешественников и туристов. Комфортный отдых невозможен без доступа без доступа к сети, поэтому мы улучшаем телеком-оборудование, чтобы сельчане и отдыхающие были на связи, могли поделиться в соцсетях яркими фото и видео красот Забайкалья», — сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

