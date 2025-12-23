«Яндекс Музыка» добавила AI-сеты «Моей волны» в веб-версию, десктопное приложение и умные колонки с «Алисой»

К праздникам команда сервиса представила новый AI-сет «Моей волны» — «Новый год», в нем персонально подобранная новогодняя музыка сводится нейросетью в DJ-сет.

Запуск AI-сетов «Моей волны» в мобильном приложении «Яндекс Музыки» стал для пользователей еще одним способом открывать больше новых артистов и музыки. Самым популярным из них оказался AI-сет «Вечеринка» — слушая его, пользователи в среднем на 42% чаще добавляют треки в коллекцию по сравнению с обычной настройкой «Вечеринка», где музыка не структурирована как DJ-сет.

«Яндекс Музыка» расширила доступ к AI-сетам «Моей волны», добавив их на самые популярные платформы для домашнего прослушивания. Теперь персональные нейросетевые DJ-сеты доступны не только в мобильном приложении сервиса, но и на умных колонках с «Алисой», в веб-версии и десктопном приложении стриминга.

Функция AI-сетов «Моей волны» идеально подходит для домашних вечеринок и танцев. С ней музыка сохраняет общую энергию и звучит как единый поток: без резких перепадов и провисаний. Нейросетевое сведение треков делает переходы между треками плавными, а звучание — цельным: нейросеть выбирает самые динамичные и яркие отрывки треков.

Подписчикам «Плюса» доступны AI-сеты «Моей волны» по более чем 70 жанрам электронной музыки — от техно и хауса до драм-н-бейса и джангла. Пользователь может выбирать сеты под разные занятия («Вечеринка», «В дороге», «Тренируюсь») и настроение («Радостное», «Энергичное»). Также их дополнил новогодний AI-сет, в котором праздничная музыка подбирается индивидуально под каждого пользователя.

Найти функцию можно на главной странице стриминга в блоке «Свели в AI-сет» или включить на умных устройствах с «Алисой» фразой «Алиса, включи сет Моей волны».

Также подписчики могут выбрать в «Яндекс Музыке» превосходное качество звучания, чтобы музыка в AI-сетах играла в lossless-качестве. Оно доступно на «Станции Миди», «Станции 2», «Станции 3», «Станции Макс», «Станции Дуо Макс», а также на «ТВ Станциях».