«Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов

Компании «Т8» и «ТрансТелеКом» провели успешное тестирование магистральных каналов 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов протяженностью 1400 км. Испытания проводились на DWDM-платформе нового поколения «Ангара» российского вендора «Т8». Длительный тест прошел без ошибок, что подтверждает готовность решения к коммерческим внедрениям.

Ранее операторы связи использовали каналы 400G в основном на коротких дистанциях, например, при соединении дата-центров или в METRO-сетях. В протяженных линиях применялись каналы 100–200 Гбит/с. В 2025 году «Т8» разработала первую в России DWDM-систему с каналами 400G DP-QPSK для применения в магистральных сетях связи, эффективно работающими в спектральном диапазоне C6T (C++), с использованием гибкой сетки частот FlexGrid. Технология позволяет до 25% экономить спектральный ресурс оператора систем DWDM. Новое поколение оборудования от «Т8» позволяет передавать каналы 400G на тысячи километров без регенерации сигнала. Дальнейшее развитие DWDM-платформы «Ангара» предполагает возможность использования спектрального диапазона С+L с достижением полной скорости передачи 64 Тбит/с, что соответствует лучшим мировым результатам.

«Возможность передачи 400G на тысячи километров без регенерации делает магистральную связь дешевле. Фактически теперь в системах связи один транспондер 400G DP-QPSK заменяет четыре транспондера 100G при работе на ту же дальность, что позволяет заказчикам строить экономически эффективные решения. Мы создали эту технологию впервые в России и уверены, что дальнобойные 400G системы найдут широкое применение от распределенных дата-центров до высоконагруженных корпоративных и магистральных сетей для развития цифровых сервисов», – сказал Владимир Трещиков, генеральный директор Т8.

«Учитывая масштаб наших клиентов, обширную географию сети и высокие технологические требования, компания «ТрансТелеКом» всегда использовала и будет использовать на своих магистральных сетях только лучшие решения с подтвержденной эффективностью. Соответственно, и от производителей оборудования мы ожидаем соответствия необходимым критериям. «Т8» – отечественный производитель, соответствующий этим требованиям, что неизменно подтверждается высокими результатами их работы», – сказал заместитель генерального директора компании «ТрансТелеКом» по телеком-бизнесу Сергей Яковлев.

«Платформа «Ангара» представляет собой значительный шаг в развитии отечественных DWDM-систем. Новая разработка объединяет многолетний опыт компании «Т8», экспертизу в области физики ВОЛП и передовые инженерно-конструкторские решения, что позволяет оборудованию составить конкуренцию лучшим мировым аналогам. Сочетание архитектуры шасси на базе полуслотовой оптики, поддержки высокоскоростных ULH-каналов 400G, расширенных спектральных диапазонов, функций передачи сигналов фазово-временной синхронизации, а также умного управления делает систему максимально гибкой для широкого спектра задач строительства оптической транспортной инфраструктуры операторов фиксированной и мобильной связи», – отметил Евгений Жуков, заместитель генерального директора по техническим решениям фиксированной связи «T8».

Испытания проводились в условиях высокой спектральной загрузки на реальной DWDM-сети. «Преимущество проведенных испытаний перед лабораторными исследованиями – в точном воспроизведении всех технических параметров рабочего процесса транзита данных. Коллеги убедительно продемонстрировали высокий потенциал предложенного ими решения, и мы надеемся, что в перспективе расстояние возможной передачи сигнала без регенерации будет увеличено до 4000 километров», – сказал Андрей Грачёв, заместитель генерального директора – технический директор компании «ТрансТелеКом».

Решение «Т8» показало безошибочную работу 400G-каналов и значительный эксплуатационный запас на дистанции в 1400 км, что позволяет передавать информацию на еще большие расстояния. Успешное тестирование стало важным этапом сотрудничества «Т8» и «ТрансТелеКом» и одним из первых включений DWDM-системы нового поколения «Ангара» на действующей сети. Полученные результаты подтвердили соответствие новой линейки оборудования «Ангара» техническим требованиям «ТрансТелеКом» к магистральным DWDM-сетям.