Александр Петров стал новым амбассадором «МегаФона»

Новым амбассадором «МегаФона» стал актер Александр Петров. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Я рад присоединиться к команде «МегаФона». Я очень давно ждал именно долгосрочного сотрудничества с этим брендом, поскольку однажды, когда я уже снимался в одном рекламном эпизоде бренда, мне так понравился подход и масштаб работы с этой компанией, что я загадал себе наше сотрудничество на постоянной основе. И это случилось! Мне нравится говорить искренне на важные темы, видеть живые эмоции людей и их истории — все это есть в МегаФоне», — сказал Александр Петров.

Разработка продуктов и запуск новых услуг и опций теперь тоже станут «ближе к клиенту» — а точнее, «в диалоге» с ним: в частности, оператор запустил платформу опросов «МегаФон Голос», с помощью которой получает от абонентов обратную связь, анализирует полученные данные, слышит аудиторию и старается претворить в жизнь ее запросы. Это станет еще одним шагом к пониманию потребностей абонентов и созданию уникального клиентского опыта.

«Мы на важном этапе трансформации: «МегаФон» — не просто клиентоцентричный оператор, который слышит потребности своей аудитории, но и компания, выстраивающая доверительный диалог и эмоциональную связь с абонентом. Наша цель — заслужить признание и доверие каждого клиента, став для него любимым брендом», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.