«Раском» и НЦОТ запустили новую DWDM-магистраль Москва-Минск-Варшава-Франкфурт

Компания «Раском» совместно с белорусским партнером НЦОТ осуществила монтаж и подключение оборудования на всех узлах новой DWDM-магистрали, связывающей Москву, Минск, Варшаву и Франкфурт. Теперь в распоряжении компании появился новый уникальный маршрут, который обеспечивает минимальную задержку на востребованном направлении.

Суммарная пропускная способность системы более 12,8 Тб/с.

Задержка RTD на канале Москва, ММТС9 – Минск составляет 10,6 мс, на каналах от Москвы до Варшавы – 17,1 мс, до Франкфурта Equinix-FR5 – 31,4мс, до Франкфурта Digital Realty-FRA13 – 31,6 мс.

Такие характеристики позволят клиентам и партнерам «Раском» заказать новые каналы на Минск и Варшаву, а также более коротким маршрутом на Франкфурт. В сети «Раском» это будет уже третий – полностью независимый от двух существующих – маршрут на Франкфурт, который в настоящее время является наиболее востребованным российскими операторами для получения зарубежного трафика и зарубежными партнёрами, арендующими каналы, проходящие через территорию России.

