CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Навигация
|

Sitronics KT завершила пусконаладочные работы контрольно-корректирующей станции для ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей»

Разработчик ИТ-решений для отрасли судоходства Sitronics KT (входит в Sitronics Group) объявил об успешном завершении пусконаладочных работ оборудования контрольно-корректирующей станции для ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» в рабочем поселке Васильсурск. Оборудование ККС предназначается для формирования навигационного поля и обеспечивает в зоне действия высокоточное определение координат судов. Корректирующая информация от станции позволяет определять местоположение судов с точностью до одного метра.

Программно-аппаратный комплекс контрольно-корректирующей станции также разработан Sitronics KT. ККС типа «АКВА-Станция-М» обеспечивает прием и обработку сигналов ГЛОНАСС/GPS, измерение псевдодальности и временную привязку измерений, расчет дифференциальных поправок, формирование и выдачу корректирующей информации для навигационных сигналов спутников в реальном масштабе времени в диапазоне частот 283,5-325,0 кГц с использованием MSK-модуляции, регистрацию корректирующей информации. А также позволяет осуществлять непрерывный анализ качества навигационного поля, создаваемого ГЛОНАСС/GPS, обеспечивает формирование и выдачу информации о качестве этого поля и корректирующей информации, непрерывный контроль качества функционирования элементов ККС, автоматическое переключение отказавшего элемента ККС на резервный комплект.

«Наше оборудование соответствует самым высоким требованиям, что подтверждается свидетельством об одобрении типа аппаратуры Министерства транспорта РФ, а ПО внесено в реестр Минцифры. В целом же комплекс отвечает не только российским законодательным нормам и требованиям к отрасли судоходства, но и международным стандартам», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Wi-Fi 8 будет разочарованием. Высоких скоростей можно не ждать

Смогут ли базовые станции российского производства заменить оборудование ушедших вендоров?

В Подмосковье ИИ начал следить за состоянием фонарей, дорог и строек

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Власти хотят наказывать лишением свободы за «серый» майнинг с большим ущербом

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще