Абонентская база «СберМобайла» выросла на 160% за год

По итогам 2025 г. число абонентов оператора превысило 6,3 млн, увеличившись более чем на 160% за год. Чистый прирост составил 3,9 млн абонентов. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

В течение 2025 г. «СберМобайл» демонстрировал стабильный квартальный рост абонентской базы. Рост был обеспечен развитием онлайн-каналов подключения, в том числе через приложение «Сбербанк Онлайн», а также расширением внутренней сети продаж Сбербанка.

Важной частью стратегии «СберМобайла» в 2025 г. стало расширение географии присутствия – до 89 регионов России.

Дополнительным драйвером роста телеком-рынка и абонентской базы «СберМобайла» стало развитие процедуры переноса мобильного номера (MNP).

«СберМобайл стал базовым телеком-продуктом для пользователей экосистемы «Сбера» и стал частью их повседневных цифровых сценариев. Кроме того, в своем продвижении на протяжении 2025 г. мы делали акцент на популяризации переноса мобильного номера и напомнили абонентам и всему телеком-рынку о возможности MNP. Вместе с динамичным ростом «СберМобайл» демонстрирует также и устойчивую экономическую модель: точка безубыточности для нас составляет около 1 млн абонентов», — отметил генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков.

В 2026 г. «СберМобайл» планирует продолжить развитие продуктовой линейки, расширение сети дистрибуции и придерживаться агрессивной стратегии роста.