Sitronics KT изготовила и поставила в 2025 году более 60 комплектов оборудования АИС

В течение 2025 г. разработчик ИТ-продуктов и решений для отрасли судоходства Sitronics KT (входит в Sitronics Group) поставил различным организациям «Росморречфлота», судостроительным и научно-производственным предприятиям 63 комплекта оборудования автоматической идентификационной системы. Данная аппаратура устанавливается на судах и в береговых службах в целях обеспечения безопасности мореплавания и автоматизации обмена навигационной информацией.

В частности, компанией было поставлено 13 комплектов базовых станции АИС «Т214». Они необходимы для обеспечения информационного обмена между судами и берегом по УКВ-каналам в автономном режиме сообщениями, относящимися к безопасности судоходства как на море, так и на внутренних водных путях. В июне 2025 г. эта станция была включена в реестр российского радиоэлектронного оборудования. Также компания поставила в адрес различных заказчиков 42 приёмника АИС «Т300», предназначенных для автоматического приема от судов и береговых станций СУДС навигационной, статической и рейсовой информации, и 8 комплектов судовой аппаратуры автоматической идентификационной системы «Т104» класса А для установки на различных судах. Оборудование позволяет автоматически обмениваться навигационной, статической и рейсовой информацией между судами и береговыми станциями.

«Базовые станции АИС «Т214» разработки Sitronics KT сегодня используются практически во всех системах управления движением судов, контролирующих судоходство в морских портах и на внутренних водных путях России. Всего за год мы отгрузили более 60 комплектов различного оборудования и аппаратуры собственного производства, необходимых для контроля и безопасности мореплавания. Нашей целью является унификация решений для отрасли судоходства и морской индустрии на базе собственного программного обеспечения, разрабатываемого согласно требованиям российского законодательства и международным стандартам», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

