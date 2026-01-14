Почти 4 тыс. раз забронировали пассажиры метро акустические цифровые кабины «Ростелекома», чтобы поговорить в тишине

За два с половиной месяца пилотной работы цифровых акустических кабин, которые «Ростелеком» установил совместно с Московским метрополитеном на станциях «Комсомольская» и «Нижегородская», пользователи совершили 3985 бронирований через приложение «РТК Шеринг». Средняя продолжительность сеанса составила 31 минуту. Пилотный проект длился с середины октября до конца декабря 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Особенно активно пассажиры метро использовали переговорные пространства в дневное и вечернее время — в обеденные часы и после работы. Причем с момента старта проекта лояльность пользователей значительно выросла: если в первый месяц лишь 6% бронировали кабины повторно, то по итогам пилота уже 30% пользователей воспользовались услугой два раза и более. Длительность сеанса в среднем увеличилась на десять минут — с 21 минуты 6 секунд до 31 минуты 12 секунд, а уровень удовлетворенности сервисом составил 83%.

В предновогодний период, когда люди стремятся завершить все дела до каникул и часто звонят даже в метро или торговых центрах, где сложно найти тихое место для важного звонка, цифровые кабины стали незаменимым помощником горожан и гостей города.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома»: «Мы рады, что пассажиры метро оценили удобство наших цифровых сервисов. Если в первое время высокий интерес к кабинам был связан скорее с любопытством — до 60% бронирований люди делали просто из интереса, то сейчас мы видим, что пользователи действительно распробовали функционал кабин. При этом средняя длительность сеанса в метрополитене даже выше, чем в кабинах, которые мы установили ранее на других объектах в столице. Это значит, комфорт и удобство использования кабин “Ростелекома” помогают формированию лояльной аудитории и расширению возможностей цифровых сервисов в городской среде».

«Ростелеком» развивает направление шеринга рабочих пространств, используя франчайзинговую бизнес-модель. Цифровые кабины можно установить в любом месте, где есть необходимость в тихом закрытом пространстве для работы: в бизнес-центрах и торгово-развлекательных комплексах, в банках и сетевых многофункциональных центрах, на объектах транспортной инфраструктуры. Появление такой кабины в креативном пространстве или коворкинге поможет привлечь и удержать дополнительный трафик. Кроме того, кабина может использоваться и как дополнительная информационная поверхность: в ее внешние стены вмонтированы «Умные экраны» «Ростелекома» для трансляции изображения высокого качества. Специально для франчайзи и владельцев недвижимости, устанавливающих цифровые кабины, предусмотрена возможность застраховать их.

На сегодняшний день сеть цифровых кабин охватывает уже 12 городов. Помимо Москвы, они работают в Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, Санкт-Петербурге и Уфе. В ноябре 2025 г. компания также открыла в Москве первое офисное пространство краткосрочной аренды, рассчитанное на небольшие команды. Офис площадью 260 кв. метров расположен в ТЦ «Мозаика», и его тоже можно арендовать через приложение.