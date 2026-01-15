CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Новые возможности: теперь для свердловчан доступен фиксированный интернет от «МегаФона»

У жителей крупных городов и небольших поселений Среднего Урала появился доступ к фиксированному интернету от «МегаФона». Покрытие охватывает 71 населенный пункт региона, в том числе Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря выделенному каналу доступ в интернет предоставляется в круглосуточном режиме 24/7. Пропускная способность зависит от технической возможности оператора в конкретном месте и потребностей абонентов, она может достигать 500 Мбит/с. Доступ к фиксированному интернету получили и жители небольших поселений: например, поселков Буланаш и Лобва, сел Косулино, Туринская Слобода и других локаций.

Теперь текущие и новые клиенты «МегаФона» смогут не только пользоваться мобильной связью, но и подключить у оператора домашний интернет, а также получить пакетный доступ к онлайн‑кинотеатрам и ТВ-каналам. Расширение линейки услуг позволит свердловчанам сократить ежемесячные суммарные затраты на телеком-услуги. Пакетное предложение упростит управление расходами, так как все сервисы (мобильная связь, домашний интернет и ТВ) оплачиваются с одного счета. Чтобы проверить возможность подключения и оставить заявку, можно обратиться в службу поддержки или любой салон оператора. Также это можно сделать онлайн в личном кабинете.

«Спектр услуг, которые мы оказываем в Свердловской области, расширяется. Теперь для жителей региона в больших городах и сельских поселениях доступен не только скоростной мобильный интернет четвертого поколения, но и все преимущества домашнего интернета. Наши абоненты могут воспользоваться обоими вариантами выхода в сеть, объединив их в едином пакете подключенных услуг связи», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Предоставление услуг фиксированной связи стало возможно благодаря модели FVNO (Fixed Virtual Network Operator — «виртуальный оператор фиксированной связи»), когда оператор задействует сети широкополосного доступа в интернет своих партнеров. Это позволяет максимально эффективно использовать имеющиеся инфраструктурные мощности, что выгодно обеим сторонам, а также пользователям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

За полгода компании заплатили 7,8 миллиардов нового сбора за интернет-рекламу

Россиян не подпускают к 5G. Операторам не выдали частоты для тестирования новых сетей, которыми давно пользуется весь мир

Разработчики ChatGPT запустили «убийцу» Google Translate с поддержкой русского языка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще