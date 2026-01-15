В Курганской области спрос на виртуальную инфраструктуру вырос более чем на 30% за год

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала спрос на облачные сервисы MWS Cloud в Курганской области. По данным компании, потребление сервиса виртуальной инфраструктуры в Зауралье за год выросло более чем в 1,3 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди облачных сервисов MWS Cloud компании в Курганской области чаще всего выбирают сетевые сервисы, виртуальную инфраструктуру, резервное копирование, объектное хранилище в облаке и сервисы защиты от DDoS-атак. Сильнее всего в регионе за год выросло потребление виртуальной инфраструктуры.

Больше всего облачными сервисами в Курганской области и других регионах Урала пользуются компании из научно-технической сферы, далее идут представители отрасли информации и связи, обрабатывающие производства, ритейлеры и логистические компании. Сильнее всего спрос на облака в Курганской области вырос в обрабатывающей промышленности – в этой отрасли виртуальную инфраструктуру стали подключать более чем в пять раз чаще.

«Предприятия Курганской области продолжают наращивать темпы цифровизации. Сегодня автоматизация процессов помогает решать сразу несколько задач, например, способствует повышению производительной и финансовой эффективности, снижает эксплуатационные издержки, обеспечивает безопасность не только персонала, но и ИТ-инфраструктуры, а также данных. Облачные решения защищают информацию бизнеса от внешних угроз, а вместе с этим помогают экономить – их использование обходится компаниям дешевле закупа и обслуживания серверов», — сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.