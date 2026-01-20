Алексей Казаков назначен директором филиала T2 в Краснодаре

T2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Алексея Казакова на должность директора краснодарского филиала компании. В зону его ответственности войдет стратегическое управление бизнесом на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи. Об этом CNews сообщили представители Т2.

В новой должности Алексей Казаков сфокусируется на укреплении позиций T2 на региональном рынке, наращивании абонентской базы, взаимодействии с органами власти, развитии сетевой инфраструктуры, а также корпоративной культуры и ценностей компании. Кроме того, в сферу его ответственности войдет поддержание высокого качества связи и сервиса для клиентов в Краснодарском крае и Республике Адыгее.

Алексей окончил Московский технический университет связи и информатики по специализации «Сети связи и системы коммутации». Обладает колоссальным опытом работы в телекоммуникационной сфере – отраслевой стаж превышает 25 лет.

К команде T2 Алексей Казаков присоединился в 2019 г. в качестве руководителя обособленного подразделения в Сочи. В зону его ответственности входило комплексное управление региональным отделением, в том числе развитие абонентской базы и каналов продаж, формирование и поддержка отношений с органами власти, а также контроль финансовых показателей. С 2024 года он занимал должность заместителя директора краснодарского филиала Т2 по операционной работе.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Т2: «Краснодарский край и Республика Адыгея – стратегически важные регионы с высоким потенциалом. В концепции развития бизнеса мы сочетаем современные технологические решения с заботой и вниманием к клиенту. Мы внимательно относимся к усовершенствованию сетевой инфраструктуры и предоставлению первоклассного сервиса. За последние несколько лет Т2 значительно улучшила покрытие сети, инвестировав в строительство более 4 млрд рублей. Для поддержания высокого темпа развития важно сочетать технологические инвестиции с системным управлением бизнесом, вниманием к клиентскому опыту и устойчивым развитием команды. Уверен, что большой опыт и управленческие компетенции Алексея позволят успешно продолжить эту работу и обеспечить дальнейшее укрепление позиций Т2 на юге».