«МегаФон»: зумеры полюбили уникальные номера телефонов

Запоминающиеся номера по-прежнему востребованы у россиян, а активнее всего услуга набирает популярность среди молодежи до 25 лет. Такой тренд обнаружили аналитики «МегаФона», изучив статистику продаж красивых номеров за 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В 2025 г. зумеры стали покупать номера с простыми и символичными комбинациями цифр на 11% чаще. Вторую и третью строчку по росту динамики приобретения услуги занимает старшее поколение — абоненты 45-54 лет и 55-64 лет соответственно.

А вот миллениалы в возрасте от 35 до 44 лет составляют «ядро» пользователей — как и годом ранее, на них пришлось более трети владельцев красивых номеров (38%). Следом идут клиенты 45-54 лет (22%) и молодежь 25-34 лет (15%).

Услугу чаще выбирают мужчины — их среди владельцев уникальных номеров 68%, однако за прошедший год женщины стали уделять ей больше внимания. Главные поклонники красивых номеров проживают в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самаре и Самарской области, Республиках Дагестан и Башкортостан. В топ-10 территорий вошли также Ростовская и Свердловская области, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Краснодарский край.

Выросла и тяга абонентов к «дорогим металлам»: самыми растущими категориями номеров стали «Золотые», где подряд могут идти три одинаковые цифры, и «Платиновые», где повторяются подряд четыре цифры. При этом наибольшая доля красивых номеров на руках у клиентов — это «Бронзовые».

Приобрести запоминающийся номер можно на сайте «МегаФона» и в салонах объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Стоимость красивых номеров начинается от 1000 руб., выбрать их можно, задав любимое число, красивый «хвост» (последние четыре цифры номера) или найти похожий на свой прежний номер. Клиенты все чаще выбирают красивый номер в приложении «МегаФона», уже после покупки сим-карты: доля приобретения номеров таким образом в «МегаФоне» достигла 25%.