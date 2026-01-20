CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС добавила скорости LTE в селе Бичура, где находится одна из самых длинных улиц России

МТС усилила сеть в селе Бичура Республики Бурятия. После установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета на территории села увеличилась на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили телеком-оборудование на территории и вблизи села Бичура, где проживают около восьми тысяч человек. Мобильный интернет ускорился на жилых улицах, в том числе на улице Коммунистическая, которая считается одной из самых длинных улиц России и занесена в Книгу рекордов Гиннеса по местным данным – она протянулось на расстояние 17 км.

Кроме этого, обновленная сеть стала доступна вблизи и внутри социальных учреждений в сфере образования, медицины и культуры, в частности, в историко-краеведческом музее и в Доме культуры, где работают несколько фольклорных ансамблей, а также на Бичурском маслозаводе.

«Бичура стала еще одной из приоритетных точек нашей программы развития сети. Кроме того, что село сохраняет свое историческое значение и является частью культурного ландшафта республики, минерально-сырьевая база местности вносит вклад в экономику всей Бурятии. Увидев возросшую нагрузку на существующую LTE-инфраструктуру, мы провели технические работы для увеличения скорости интернета, чтобы жители могли более свободно использовать интернет-возможности – общаться с родными и близкими онлайн, грузить тяжелый контент, удалено работать и учиться, смотреть кино и сериалы и решать свои задачи с помощью технологий», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

