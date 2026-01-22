CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС обнаружила более двух тысяч майнинговых ферм в Хабаровском крае

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России, в том числе в Хабаровском крае, в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в России выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Хабаровском крае в 2025 г. было выявлено 2,205 тыс. майнинговых ферм, которые были распределены по 14 муниципалитетам. Более половины всех случаев пришлось на краевую столицу – Хабаровск.

Обнаружить майнинговые фермы удалось с помощью платформы EnergyTool. Система в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и с помощью алгоритмов ИИ выявляет аномалии в энергопотреблении. Это позволяет быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтенные нагрузки, такие как майнинг-фермы.

«Карта майнинга в Хабаровском крае четко показывает, что проблема сосредоточена в крупных городах и их окрестностях, где выше плотность населения и энергоинфраструктуры. Это создаёт дополнительную нагрузку на сети, повышает риски аварий и в конечном итоге влияет на стоимость электроэнергии для всех потребителей. Наша задача — помогать энергокомпаниям региона бороться с этими потерями. Использование платформы EnergyTool позволяет не просто фиксировать факты, а прогнозировать и пресекать новые попытки нелегального подключения, делая энергосистему края стабильнее и прозрачнее», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

