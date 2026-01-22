CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС присоединила к своей сети еще 60 малых сел и деревень Красноярского края

МТС цифровая экосистема, сообщает о расширении LTE-покрытия в 25 округах Красноярского края. МТС присоединила к сети еще 60 небольших сел и деревень региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование обеспечивает высокоскоростной мобильный интернет для всех важных объектов инфраструктуры, включая почтовые отделения, школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие учреждения. В среднем, в каждом из населенных пунктов проживает порядка 400 человек. В самом малочисленном из них, в деревне Усть-Тунгуска Енисейского округа, живет чуть более двухсот человек. В самом большом —селе Осиновый Мыс Богучанского округа — порядка 1700 жителей.

Больше всего малых деревень и сел было подключено в Ужурском, Манско-Уярском и Курагинском округах. Среди населенных пунктов есть и старейшие — например, села Темра и Хлоптуново Шарыповского и Большемуртинско-Сухобузимского округов. Первые упоминания об этих поселениях датируются 17 веком, основным занятием населения стало сельское хозяйство.

«В 2025 г. наши связисты провели масштабную работу в разных уголках региона. Еще 60 населенных пунктов, где проживает более 27 тыс. человек, мы оцифровали в рамках большого проекта по строительству сети 4G в Красноярском крае. Стабильная связь и мобильный интернет появились и в туристических локациях — в частности, у одного из самых крупных заливов Красноярского водохранилища — залива Сыда, со стороны сел Белоярск и Новая Сыда. В зону покрытия попали и важные социальные объекты — школы, детские сады и фельдшерско-акушерские пункты, куда за врачебной помощью обращаются местные жители», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС закрыла «белые пятна» на популярных трассах Красноярского края — на участках автодорог регионального и муниципального значений «Енисейский тракт», «Шарыпово — Ужур — Балахта», «Саяны», «КурагиноЧеремшанка», «Минусинск — Беллык» и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Минцифры ожидает коммерческий запуск 5G в России в 2026 году

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще