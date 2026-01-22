CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На Камчатке нашли более 400 майнинговых ферм

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России, в том числе в Камчатском крае, в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в России выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 года. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Камчатском крае в 2025 г. было выявлено 440 майнинговых ферм, которые были распределены по семи муниципалитетам. Более половины всех случаев пришлось на столицу региона.

Обнаружить майнинговые фермы удалось с помощью платформы EnergyTool. Система в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и с помощью алгоритмов ИИ выявляет аномалии в энергопотреблении. Это позволяет быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтенные нагрузки, такие как майнинг-фермы.

«Для Камчатки, где энергосистема изолирована и затраты на производство электроэнергии традиционно высоки, нелегальный майнинг — это не просто нарушение, а прямая угроза надежности снабжения для населения и бизнеса. Каждый случай теневого потребления увеличивает нагрузку на сети и может привести к перебоям, особенно в удалённых посёлках. Внедрение интеллектуальных систем мониторинга, таких как EnergyTool, позволяет энергокомпаниям края оперативно выявлять и пресекать такие практики, защищая стабильность энергосистемы», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

