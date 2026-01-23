CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Жители Карелии повышают эффективность деловых встреч с помощью ИИ

Цифровая экосистема МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк», проанализировала деловую активность жителей российских регионов по итогам 2025 г. Жители Республики Карелия провели на платформе в два раза больше онлайн-встреч и вебинаров, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество онлайн-мероприятий, проведеённых жителями региона, за год выросло на 117%. В 2025 г. пользователи «МТС Линк» в Карелии чаще проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны), нежели вебинары (формат, предполагающий одного или нескольких активных спикеров и большое количество слушателей). При этом участники стали проводить переговоры эффективнее: их средняя продолжительность за день сократилось на треть по сравнению с прошлым годом и составила приблизительно 1,5 часа.

Эксперты связывают эту тенденцию с внедрением инструментов на основе искусственного интеллекта, которые значительно упрощают коммуникацию, взяв на себя рутинные задачи. Из всех ИИ-функций пользователи в Карелии чаще применяли размытие или замену фона. Также петразаводчане нередко обращались к ИИ, чтобы сделать текстовую версию встречи (расшифровку), — эту функцию в 2025 г. использовали в 11 раз чаще, чем в предыдущем.

Также набирает популярность ИИ-ассистент, который помогает анализировать онлайн-мероприятия и отвечает на вопросы.

«Наша аналитика показывает, что региональный бизнес следует ключевым мировым трендам в том числе и в деловых коммуникациях, повышая эффективность переговоров с помощью использования инструментов на основе искусственного интеллекта. Также мы отмечаем усиление фокуса на безопасности и локальной обработке данных. Компании в первую очередь инвестируют в отечественные платформы с высоким уровнем защиты и интеграциями в ИТ‑ландшафт, что ускоряет внедрение ИИ и повышает отдачу от онлайн‑мероприятий», — сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

