МТС: Татарстан вошел в тройку поволжских регионов с наибольшим количеством майнеров

МТС сообщила о росте числа майнинговых ферм в России в 2025 г. Согласно данным МТС EnergyTool, количество обнаружений случаев майнинга за год выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. В прошлом году в Поволжье было зафиксировано свыше 37 тыс. уникальных ферм, из которых 5722 располагались в Татарстане.

По количеству зафиксированных уникальных ферм за прошедший год республика стала третьей в Поволжье. По данным МТС EnergyTool, в среднем в Татарстане стабильно фиксируется около 1700 уникальных ферм ежемесячно. Пик наблюдался в июне 2024 – 2606 уникальных ферм.

Лидером по количеству выявленных майнинговых ферм в Поволжье стал Башкортостан, здесь зафиксировали работу 7363 майнинговых ферм. На втором месте в ПФО – Самарская область с 6754 фермами. В целом по России в 2025 г. было обнаружено 196907 случаев майнинга, что на 44% больше, чем годом ранее. Чаще всего майнинговые фермы встречались в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Башкортостане. Наименьшее число таких ферм было обнаружено в Волгоградской, Ивановской и Свердловской областях, Чувашии, ЯНАО, Алтайском крае и регионах Черноземья.

Специалисты МТС выявляют майнинговые фермы с помощью платформы EnergyTool. Она в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии и с помощью алгоритмов ИИ выявляет аномалии в энергопотреблении. Это позволяет быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтенные нагрузки, такие как майнинг-фермы.

«Теневое потребление электроэнергии может наносить значительный ущерб экономике. Здесь речь идет как о финансовых потерях электросетевых организаций, так и о снижении качества и надежности электроснабжения для законопослушных пользователей. Здесь на помощь приходит цифровизация – ИТ-решения на базе искусственного интеллекта и машинного обучения могут самостоятельно анализировать потоки данных и выявлять отклонения от типичных сценариев. К примеру, алгоритмы Energy Tool способны фиксировать аномалии и распознавать сложные схемы, будь то замаскированный майнинг или дистанционный взлом счетчика. В 2025 году общая эффективность обнаружения таких аномалий достигла 45%. Это значит, что почти половину случаев теневого потребления электроэнергии мы уже видим и можем пресечь. Интересно, что 78% случаев вмешательства в работу приборов учета приходится на трехфазные счетчики, которые чаще используются для питания частных домов», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

