«Речные ворота» Чебоксар получили новые скорости интернета «МегаФона»

В столице Чувашии «МегаФон» усилили качество мобильной связи в окрестностях Площади Речников и Казанской набережной. Именно сюда, на берег Волги, прибывают гости республики на круизных теплоходах и далее отправляются на экскурсии по городу. Дополнительную инфраструктуру связи в локации запустил «МегаФон».

Инженеры оператора задействовали сразу средние и высокие диапазоны частот. Такое решение позволяет обеспечить достаточную емкость сети для большого числа абонентов и скорость загрузки интернет-данных до 240 Мбит/c. Навигационные приложения, видеоролики о знаковых объектах города и сервисы для видеосвязи загружаются без задержек и зависаний.

«Новое оборудование работает непосредственно на маршруте от Речного порта к главным достопримечательностям нашей столицы: Монументу Матери-покровительнице, Красной площади, Чувашскому национальному музею. Мы зафиксировали здесь высокие нагрузки и восполнили дефицит емкости и покрытия», — сказал руководитель технической службы «МегаФона» в Чувашии Дмитрий Ефаринов.

Уже в первый месяц работы оборудования абоненты оператора прокачали в этой части Чебоксар порядка 12 ТБ мобильного трафика. Сопоставимый объем позволяет более 8,3 тыс. раз посмотреть кино в разрешении для смартфона.

Внутренний туризм — важное направление для Чувашии. Как показывает big data оператора, в горячий туристический сезон республику посещают гости практически из всех регионов страны, а особенно её любят нижегородцы, татарстанцы и владимирцы.

