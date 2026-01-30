Кировчанам стал доступен бесплатный Wi-Fi в салонах связи МТС

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в Кировской области. На сегодняшний день услуга доступна посетителям в 18 точках, расположенных в наиболее крупных городах и районах области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть бесплатного Wi-Fi от МТС открыта для всех желающих — подключиться могут абоненты любых операторов. Точки доступа расположены в 14 ключевых салонах связи МТС в Кирове, в двух салонах в Кирово-Чепецке, а также в Слободском и Вятских Полянах.

Для подключения достаточно пройти простую авторизацию по номеру телефона. Скорость до 100 Мбит/с позволяет комфортно пользоваться мессенджерами, соцсетями, онлайн-банкингом и другими сервисами. Одновременно к каждой точке доступа смогут подключаться до 30 абонентов.

«В условиях, когда устойчивая связь и стабильный Wi-Fi стали обязательными элементами социальной инфраструктуры, совместно с региональными властями мы обеспечиваем кировчан беспрепятственным доступом в интернет для решения повседневных задач. Теперь в наших салонах можно быстро отправить документы, ответить на срочные запросы или вызвать такси. Запуск бесплатного Wi-Fi в наших точках продаж — еще один шаг к созданию комфортной и современной городской среды», — отметил директор МТС в Кировской области Алексей Быков.